Le Grand Prix du ministre de l’Élevage, édition 2022, couru dimanche à l’hippodrome municipal de Dahra, a été remporté par El Capo, qui signe ainsi sa 8ème victoire dans le groupe 3 à l’occasion de la 16ème journée.

Au sortir des box de départ, Baraka 2 se signalait en tirant ses poursuivants après 1.000 m de galop. Le peloton, dirigé Law Rado, toujours patient, recollait petit à petit pour chasser Baraka 2. Ce dernier, après avoir sorti tout ce qu’il avait dans le ventre, a été pris de vitesse.

Comme à ses habitudes, le jockey d’El Capo, Fallou Diop, a pris le contrôle de la partie. Sous les coups de cravache, El Capo multipliait ses foulées pour prendre le large après 3’15 sur les 2.640 m. Khatim et Abdou Rahim, qui pouvaient lui tenir tête, ont souffert de la vitesse d’El Capo pour finir respectivement 2ème et 3ème Malgré une bonne entame, Law Rado a terminé 4ème. Avec cette 8ème victoire, El Cap domine le groupe 3 et remporte 1,5 million FCFA, soit la moitié de la mise globale de 3 millions FCFA.

Dans le groupe 1, Buraax a été sur prenant pour coiffer au poteau Amine Ison rival direct. Ngoné Ndiaye a attendu cette 16ème journée pour son tout premier succès de la saison. Très en verve, le poulain de 3 ans, Diofior, a dominé la course de fusion entre les chevaux du groupe 2 et les poulains de 3 ans.

