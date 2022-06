Cible défensive des plus grandes formations européennes, Kalidou Koulibaly rêverait uniquement de rejoindre le FC Barcelone, en cas de départ du Napoli.

La Catalogne, rien que la Catalogne ! Après huit années passées à Naples et au sortir de sa saison la plus prolifique avec 3 buts et autant de passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues, Kalidou Koulibaly a des envies d’ailleurs afin de tenter un nouveau challenge. Dans le viseur de grands clubs, le défenseur sénégalais aurait précisé sa destination privilégiée.

Travailler sous les ordres de Xavi Hernández

Si le Paris Saint-Germain, la Juventus, l’AS Roma ou encore Chelsea, qui serait même prêt à doubler son salaire actuel au Napoli, c’est un transfert vers le FC Barcelone qui serait désiré par le capitaine de l’Equipe Nationale du Sénégal. De leur côté, les dirigeants de Naples ne seraient pas fermé à une transaction avec le Club Catalan et son prêts à laisser partir l’international sénégalais de 30 ans.

Sauf qu’en face, selon les informations du quotidien sportif catalan SPORT, le FC Barcelone n’a pas pris l’accélérateur dans le dossier. La direction de Joan Laporta a besoin de temps pour régler ses difficultés financières avant de pouvoir déposer sur la table du Napoli une proposition formelle. Quelque chose qui ne pourra arriver avant les prochaines deux ou trois semaines.

Avantage pour le Barça, Kalidou Koulibaly ne serait pas pressé. Bien au contraire. Puisque le Champion d’Afrique serait prêt à attendre jusqu’à la mi-juillet et faire la pré-saison sous les ordres de Luciano Spalletti. En tout cas, pour signer Koulibaly qui arrive en fin de contrat à Naples dans un an, le Barça ne devrait pouvoir convaincre Aurelio De Laurentiis pour moins de 30 millions d’euros.

