Mercredi Franc (Jambars Wrestling Academy) dernier, a ouvert sa séance d’entraînements, à une partie de la presse. Dans la façon qu’on ne lui connaissait pas, il a envoyé des avertissements verbaux à son adversaire du dimanche 19 juin 2022, Sokh (Xam Sa Cossan).

Importance du combat «Ce combat, je le considère comme tous mes précédents. Rien ne peut me dépasser. Je suis sans pression. Je me suis produit partout dans le pays. Il y a certes du bruit, mais ce combat n’est pas grand pour moi. Peut-être que c’est l’adversaire qui est petit à mes yeux. J’ai la conviction que je vais l’attraper et le terrasser facile ment».

Timing de 30s pour taillader Sokh

«J’avais déclaré que je donnerai un timing de 30 secondes, si Sokh ne fait rien, je vais marcher sur lui pour le manœuvrer et l’envoyer au sol. Tout ce que je dis dans ce combat, c’est dans le cadre purement sportif. Il ne doit pas partir de certains de mes propos pour essayer de me mettre en mal avec les Sénégalais. Par exemple, Sokh soutient que je ne suis pas respectueux. Si je n’ai pas de respect vis-à-vis des autres, est-ce à lui de me le dire ou est-ce que c’est à lui de m’éduquer ? Encore une fois, que Sokh arrête de me mettre en mal avec les Sénégalais !».

Avec Sunu Lamb