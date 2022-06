Le bus transportant les joueurs de la sélection béninoise a été attaqué par des supporteurs mercredi soir après une défaite de leur équipe contre le Mozambique. Des blessés dans l’effectif ont été notés.

Fatal. Quatre jours après avoir été corrigé par le Sénégal (1-3), le Bénin a concédé une nouvelle défaite en qualifications à la CAN 2023, mercredi, face au Mozambique (0-1), à domicile. Un triple revers pour les Écureuils. En effet, d’après la presse locale, le bus transportant les joueurs a a été visé par des jets de pierres de la part des supporters mécontents.

« Nous avons mis plus de deux heures à sortir du stade, le temps que celui-ci soit évacué. Mais quelques centaines de mètres après avoir quitté les lieux, notre bus a été attaqué par des personnes qui ont lancé des cailloux des deux côtés de la route, et nous avons eu très peur », raconte l’attaquant Tidjani Anane, dans des propos rapportés par L’Equipe.

D’après le décompte de 24 Heures au Bénin, plusieurs joueurs ont été blessés. Parmi eux, le milieu de terrain du Clermont Foot 63 Jodel Dossou, les attaquants du Stade Brestois et de Dunkerque Steve Mounié et Désiré Azankpo. « Des vitres ont éclaté. On a tous eu le réflexe de se baisser, mais des éclats de verre ont touché des joueurs », ajoute un membre de la délégation.

« J’ai une belle entaille, ça va prendre quelques semaines pour cicatriser. Trois ou quatre autres joueurs ont été touchés. Ça a été traumatisant, et ce qui est aussi triste, c’est que ma mère, présente au stade, a été insultée et bousculée parce qu’elle portait mon maillot », a confié Jodel Dossou, toujours dans des propos rapportés par L’Equipe.

wiwsport.com