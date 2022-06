Battu par le Sénégal lors de son premier match, le Bénin a encore chuté, cette fois à domicile face au Mozambique (0-1).

Les Écureuils ne savent plus grimper. Corrigé par le Sénégal, au Stade Abdoulaye Wade à l’occasion de la première journée des qualifications pour la CAN 2023, le Bénin a encore laissé filer des points. Au Stade Mathieu Kérékou ce mercredi soir, il s’est incliné sur la plus petite des marges face au Mozambique (0-1).

L’unique but de la rencontre pour Les Mambas a été inscrit à la 38e minute par Gany Catamo. Avec ce résultat, le Mozambique prend la 2e place du Groupe L avec quatre points, à deux unités du Sénégal (1er, 6 points). Le Rwanda est 3e avec 1 point, alors que le Bénin est bon dernier avec zéro pointé.

Lors des deux prochaines journées, les Lions feront face au Mozambique dans une double confrontation qui s’annonce décisive pour la qualification à la CAN 2023. Dans le même temps, le Rwanda et le Bénin s’affronteront également à deux reprises pour rester à l’affût d’une participation à cette Coupe d’Afrique.

#CAN2023 Carton plein donc pour le Sénégal leader du Groupe L 🇸🇳 ✔️ 2e Journée

Rwanda 0-1 Sénégal

Bénin 0-1 Mozambique

