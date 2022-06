Les quatre équipes qui vont disputer le dernier carré de la Coupe du Sénégal sont désormais connues. Ce sont le Tenant Olympique de Diourbel, Gaston Berger, l’ASFA et l’USC Rail, victorieux respectivement, de l’ISEG (26-27), du Saligué (28-34), du DUC (34-29) et de la JA (25-23).

En attendant le tirage qui va déterminer les 2 affiches des demies finales de la Coupe du Sénégal Hommes, les équipes qualifiées, Olympique de Diourbel, Gaston Berger, ASFA et USC Rail, peuvent savourer leurs bonheurs. Pour le dernier carré, 3 formations de l’intérieur et une de la région de Dakar seront en lice.

Le samedi au stadium Amadou Barry de Guediawaye, les Diourbellois de l’Olympique, Tenants du trophée, avaient un déplacement périlleux à négocier face aux Dakarois de l’ISEG Sport, qui sortaient d’une belle phase de poule en championnat. Les partenaires de Mamadou Sidibé ambitionnaient d’aller en finale cette saison, et pour réussir leur pari, il fallait passer sur les scalps de Pathé Diop, Alioune Diouf et compagnie. Malheureusement pour l’ISEG Sport, et ce n’est pas faute d’avoir essayé, la victoire va sourire à la formation diourbelloise qui va remporter la mise, à l’arraché (27-28). Et comme la saison passée, la formation estudiantine ne réalisera pas son rêve de remporter la Coupe nationale et va laisser le Tenant continuer son chemin. Les Masculins de l’ISEG Sport n’ont pas imité les Féminines.

Au même moment au stadium Iba Mar Diop, les Militaires de l’ASFA retrouvaient les Étudiants du DUC leurs bourreaux de l’édition précédente, au même stade de la compétition. Les pensionnaires du stade Iba Mar Diop, comptaient solder les comptes avec la bande à Youssoupha Tall. En net regain de forme depuis les phases retours en championnat, l’ASFA, dominatrice et souveraine, va remporter la partie sans coup férir (34-29) et rejoint le dernier carré.

À Rufisque et toujours le samedi, le Saltigué accueillait Gaston Berger, pour le quart des condamnés au purgatoire. Cette opposition entre 2 formations qui partageaient la même poule, a été remportée par les Saint Louisiens (28-34.).

Ce lundi de Pentecôte, la JA rendait visite à l’USC Rail pour un choc qui s’annonçait attrayante. Une belle opposition entre les Thiessois guidés par les frères Faye, Kosso et Ismaila, et les Dakarois d’Éric Sagna, Abdoulaye Mboup et Thiendella Mbodj. Après une première mi-temps dominée d’une courte tête par le club local (13-12), la seconde période fut âprement disputée entre 2 équipes désireuses disputer le dernier carré. Au terme d’une grosse débauche d’énergie, les Chemots vont s’imposer (25-23) pour porter à 3 le nombre des équipes de l’intérieur qualifiées pour les demies finales de la Coupe du Sénégal Hommes.

Résultats 1/4 de finales Coupe du Sénégal Hommes

ISEG Sport/Olympique Diourbel (27-28)

Saltigué/Gaston Berger (28-34)

ASFA/DUC (34-29)

USC Rail/JA (25-23)

Xalima