Après avoir découvert le Conseil des Associations de Football en Afrique Australe l’année dernière en tant qu’invitée, l’Equipe Nationale locale du Sénégal va retourner en Afrique du Sud cet été. En effet, pour la 21e édition de sa coupe, la COSAFA a confirmé la participation des Lions, désormais sous la houlette de Pape Thiaw.

Cette édition, dont le tirage au sort est prévu le 14 juin prochain, à Durban, regroupera 13 des 14 nations qui constituent cette confédération. L’Angola, le Botswana, les Comores, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, l’Afrique du Sud, l’Eswatini et la Zambie seront tous présents.

En revanche, seul le Zimbabwe, actuellement suspendu par la FIFA, ne sera pas au rendez-vous. Les Warriors sont donc remplacés par le Sénégal. Finalistes malheurs en 2021, avec le défunt Joseph Koto comme entraîneur, le Sénégal ira au Stade Moses-Mabhida, à Durban, pour prendre sa revanche, peut-être sur l’Afrique du Sud.

The final field for the 2022 #COSAFACup has been revealed and guess who is back again 👀! The draw will be held in Durban on Tuesday, June 14 where the 14 competing sides will learn their fate on the path to glory! Read more: https://t.co/9QW3vGu2iD pic.twitter.com/073Xe1hYLY

— COSAFA (@COSAFAMEDIA) June 8, 2022