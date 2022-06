Samuel Laurent, directeur général de Sochaux a démenti les informations de ‘Footmercato’, lesquelles l’entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard Omar Daf aurait trouvé un accord avec le DFCO pour devenir entraîneur du club.

Entraîneur principal du FC Sochaux-Montbéliard depuis le 25 novembre 2018, Omar Daf, est annoncé avoir trouvé un accord de principe avec le Girondin de Bordeaux qui se sont positionnés dernièrement pour s’attacher les services du Sénégalais. Une information fortement démentie par Samuel Laurent le directeur général de Sochaux, interrogé par L’Est Républicain.

« La première chose, elle est très claire, Omar est contractuellement lié à Sochaux. Connaissant le contexte dijonnais, cela m’amuse prodigieusement de lire qu’un accord aurait été trouvé entre Omar et Dijon. C’est ridicule. (Agacé) Si Dijon me propose 1 million d’euros, on pourra réfléchir (…). Je m’en fous des bruits qui courent. La seule chose que je sais, et je le répète, c’est que Omar est sous contrat avec nous et que c’est nous qui décidons. On a la main et rien de tout cela n’est vrai », explique Samuel Laurent.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, celui qui a disputé plus de 200 matchs en tant que joueur avec le FCSM a joué sa troisième saison sur le banc sochalien. Le vice-champion d’Afrique 2002 avec le Sénégal a amené cette saison son équipe aux portes de la Ligue 1, jusqu’au deuxième play-off perdu aux tirs au but face à Auxerre.

wiwsport.com