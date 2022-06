Sur le banc au coup d’envoi de cette première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, Iliman Ndiaye a effectué son entrée en jeu face au Bénin. Une première apparition sous les couleurs du Sénégal qui nourrit des espoirs pour la suite.

On s’attendait à une surprise de Cissé dans son onze de départ avec une titularisation du joueur de Sheffield United, Iliman Ndiaye, le néo-international sénégalais. Mais l’attaquant des Blades n’a pu fouler la pelouse qu’à la 67’ minute à la place de Boulaye Dia. Un changement poste pour poste qui n’était pas vraiment attendu dans cette rencontre.

En effet, vu ses qualités techniques et sa polyvalence, on s’attendait plus à un positionnement dans l’axe juste derrière l’attaquant de pointe dans un système 4-2-3-1. Ou plus dans une position de numéro 10 qui a longtemps fait défaut aux Lions. Mais mis dans la position d’attaquant de pointe, Iliman Ndiaye a souvent décroché dans ce match pour venir toucher le ballon au milieu de terrain et participer au jeu.

Le néo-international aurait même pu marquer son premier but dès sa première sélection, mais il a manqué un peu de spontanéité dans son action. Pour le sélectionneur, Aliou Cissé, son entrée en jeu a été intéressante. “Satisfait ! Je suis satisfait ! Iliman était très heureux d’être ici. Il avait les yeux très très gros depuis le début de la semaine… C’est un garçon qui a de la qualité, capable de jouer partout. Il a une bonne mentalité, donc oui on va continuer à le suivre”, s’est exprimé Aliou Cissé en conférence de presse d’après-match sur Iliman Ndiaye.

wiwsport.com