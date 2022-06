Les fédérations française et sénégalaise de tennis ont signé un accord de coopération pour préparer les Jeux olympiques et paralympiques prévus à Paris en 2024 et les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de 2026 à Dakar.

L’accord a été signé par Gilles Moretton et Issa Mboup, les présidents des deux instances, jeudi, à Paris, en présence de Laurence Fischer, ambassadrice de la France pour le sport, de Mamadou Diagna Ndiaye, le président du Comité national olympique et sportif sénégalais, et d’Ibrahima Wade, le coordonnateur du comité d’organisation des JOJ 2026.

Dans un communiqué repris par l’APS, les deux pays ont fait part de leur volonté de procéder à un « échange d’expertises dans le secteur de la formation aux métiers du tennis et de l’événementiel ». Elles se sont engagées à travailler ensemble au « développement du tennis comme levier d’accès à l’éducation, à la parité et à la santé ». « C’est un grand moment pour nous, a confié le président de la Fédération Sénégalaise de Tennis, Issa Mboup. Ce rapprochement va permettre le développement du tennis, mais pas seulement. Il est vecteur d’inclusion pour tous les Sénégalais, à travers la formation, le tennis à l’école, l’urban tennis. »

En vertu de ce partenariat, la Fédération française de tennis (FFT) mettra à la disposition de son homologue sénégalaise les contenus de la formation de l’Institut de formation du tennis (France). La FFT va également partager avec la Fédération sénégalaise de tennis son savoir-faire en matière d’entretien de la terre battue et former des arbitres et des ramasseurs de balles sénégalais.

Parmi les autres axes de coopération : la réalisation d’une mission d’observation de Roland-Garros 2022 par le COJOJ2026 et la construction d’une académie de tennis à Diamniadio et de courts en terre battue. « Nous voudrions que cette académie soit labellisée « Roland-Garros » et que la terre battue soit dans l’héritage de ces JOJ« , précise Issa Mboup.

Selon le communiqué, la FFT a profité de l’édition 2022 de Roland-Garros pour partager avec une mission d’observation du comité d’organisation des JOJ 2026 son expérience dans l’organisation de ce tournoi de tennis.

wiwsport.com avec APS