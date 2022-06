Arrivé il y a deux ans en provenance du Charlton Athletic, Naby Sarr va quitter Huddersfield Town. En effet, le défenseur sénégalais de 28 ans, dont le contrat avec les Terriers se termine à la fin du mois de juin, n’a pas été renouvelé. Le joueur formé à l’Olympique Lyonnais devient donc agent libre du mercato estival.

S’il n’a pas véritablement réussi à être indiscutable à Huddersfield, Naby Sarr a plutôt été déterminant durant deux saisons, notamment cette année où son désormais ancienne équipe a atteint la finale des Play-offs de montée en Premier League. Il a porté à 66 reprises les couleurs de Huddersfield et marqué 7 buts.

Thank you for welcoming me like family it’s been 2 years of great moments and memories I’m grateful thanks for everything and all the best @htafc 🤍💙⚡️ pic.twitter.com/nQMeGBk3ta

— Naby Sarr (@nabysarr) June 2, 2022