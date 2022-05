Huddersfield, l’équipe de Naby Sarr, devra encore attendre au moins un an avant d’espérer retrouver la première division Anglaise. Ce dimanche, il a été battu en finale des barrages par Nottingham Forest (0-1).

Les coéquipiers du défenseur international sénégalais Naby Sarr, qui a disputé 57 minutes de cette rencontre, ont échoué devant Nottingham Forest (1-0) ce dimanche à Wembley, en finale des playoffs d’accession dans l’élite anglaise. Relégués en D2 à l’issue de la saison 2018-2019, les Terriers vont devoir prendre leur mal en patience avant de retrouver la Premier League.

En revanche, le vainqueur de cette finale, Nottingham, valide officiellement sa montée. Forest avait fini 4e de la saison régulière, deux points derrière Huddersfield. Ils avaient dû avoir recours à une séance des tirs au but pour écarter Sheffield United de Iliman Ndiaye en demi-finale de barrage (2-1, 1-2, 3-2 a.p. et t.a.b.). Il accompagnera Fulham, vainqueur du Championship (D2) et son dauphin Bournemouth, deux équipes qui ont fait l’ascenseur. Ils remplaceront Norwich et Watford de Ismaila Sarr, qui n’ont passé qu’une saison à l’étage supérieur, ainsi que Burnley.