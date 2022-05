En prélude des Championnats du monde de scrabble, prévus du 22 au 30 juillet, à Louvain-la-Neuve en Belgique, La Fédération sénégalaise de Scrabble francophone (FSSF) a arrêté, hier, une liste de présélection de 18 joueurs et 4 arbitres.

Pour se rendre en Belgique avec la crème de la crème, la FSSF ratisse large. Comme cela se fait dans les autres disciplines collectives (football, basket-ball, volleyball, hand-ball), l’instance nationale a arrêté une liste de présélection de 18 joueurs et 4 arbitres pour les Mondiaux.

Pour ce qui de la préparation de ces 50ème Championnats du monde, notre interlocuteur informe : «Nous allons bientôt entrer en regroupement externe pour peaufiner nos stratégies de reconquête de nos titres».

Parmi la liste des 18 joueurs retenus, figurent des habitués du podium mondial, comme l’économiste Ndongo Samba Sylla (champion du monde de Blitz en 2002, champion du monde en paire en 2000, 2007, 2016 et vice-champion du Monde Élite en 2019), Arona Gaye (champion du monde en paire avec Ndongo en 2000, double champion d’Afrique en Blitz et Élite en 2019 à Brazzaville), Matar Sylla (champion du monde en paire en 2007 et 2016 avec son frère Ndongo Sylla).

Avec Stades