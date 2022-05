L’actualité de la semaine est dominée par le mercato de Sadio Mané. L’attaquant se dirige tout droit vers le Bayern Munich dont il est en contact. L’ancien international Habib Beye a validé cette destination.

Dans l’émission Talents d’Afrique, Beye a expliqué ce qui pourrait pousser le joueur à changer de club et de championnat après 6 saisons avec Liverpool en Premier League.

« C’est bien de passer d’un très grand club comme Liverpool à un très grand club comme le Bayern. Par rapport à sa situation contractuelle, il doit aussi avoir des ressentis personnels. Peut-être, c’est aussi une envie de challenge différent, de changer de championnat et d’aller s’imposer dans un autre. Donc, je pourrais comprendre si demain, Sadio venait à changer de club. La décision lui appartient, c’est juste ca » a fait savoir le consultant de Canal+.

Pour Habib Beye, le plus important est de voir Sadio Mané progresser et enchaînait les bonnes prestations. « Nous voulons seulement le voir évoluer là où il est actuellement. Moi personnellement et beaucoup de monde, on veut le voir aussi très performant avec l’équipe nationale du Sénégal comme il l’a été ces derniers temps. Et le Bayern sera un club taillé à son talent ».

Pour le moment, rien d’officiel de la part du Bayern, de Liverpool ou encore de Sadio Mané. Les négociations se font loin des caméras. Toutefois, wiwsport est en mesure d’informer qu’un contrat de 3 ans et un salaire estimé entre 17 et 19 millions d’euros sont dans l’offre des bavarois.

wiwsport.com