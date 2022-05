Après le lancement officiel de la vente des nouveaux maillots du Sénégal, Puma a lancé ce mardi la promotion de ce nouveau kit et on en sait un peu plus sur la genèse de ce design parfois décrié.

Depuis lundi, Puma a officialisé la vente du nouveau maillot des Lions qu’ils porteront à la prochaine Coupe du monde, Qatar 2022. Ce matin, la firme allemande a présenté le nouveau maillot et a donné une petite idée sur l’inspiration du design qui ne fait pas l’unanimité chez le public sénégalais.

En ce 31 mai 2022, 20 ans après l’épopée inoubliable des Lions au Mondial Corée-Japon, l’équipementier a présenté ce design inspiré des maillots que la génération 2002 arborait. Les couleurs du Sénégal au bout des manches et au niveau du cou sont repris. Mais cette fois, une bande de trois couleurs vert, jaune et rouge s’affiche sur la poitrine, floquée du logo de la FSF et de Puma.

Getting their groove back on 🇸🇳 The 2022 @FootballSenegal Home kit, available on https://t.co/6Q5vmemNDD. pic.twitter.com/zgLrhSSX6x — PUMA Football (@pumafootball) May 31, 2022

