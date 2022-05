Suite à l’annulation de son match amical contre le Mali, l’Equateur a trouvé un adversaire contre lequel joué ce mois de juin.

Troisième adversaire du Sénégal à la Coupe du Monde 2022, l’Equateur peaufine tant bien que mal sa préparation. Alors qu’un match amical devait l’opposer face au Mali le 11 juin prochain, celui-ci a été annulé pour demande de la Fédération Malienne de Football en raison d’un calendrier.

Mais La Tri n’a pas mis du temps à retrouver un autre sparring-partner. Et au menu, ce sera toujours face à des voisins sénégalais. En effet, la FEF – Fédération Equatorienne de Football a officialisé que sa sélection fera face au Cap-Vert, toujours le 11 juin prochain, au Drive Pink Stadium, en Floride, aux États-Unis.

Ainsi, l’Equateur jouera trois matchs amicaux dans cette trêve internationale. Enner Valencia et ses coéquipiers affronteront, en effet, le Nigeria, le 3 juin, puis le Mexique deux jours plus tard, soit le 5. Presque dans le même temps, le Sénégal sera engagé dans les qualifications pour la CAN 2023.

🙌 ¡Confirmado nuestro tercer partido amistoso 🆚 @fcfcomunica! 🔥 Estos serán nuestros otros encuentros en junio: 🆚 @NGSuperEagles

🗓 2 de junio

🕢 19h30 (ECU)

🏟 Estadio Red Bull Arena, New Jersey 🆚 @miseleccionmx

🗓 5 de junio

🕡 18h30 (ECU)

🏟 Soldier Field, Chicago pic.twitter.com/olqlYM4Zeu — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) May 22, 2022

