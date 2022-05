Alors qu’il devait se jouer le 11 juin prochain, le match amical entre l’Equateur et le Mali ne se tiendra finalement pas.

Il n’y aura pas d’amical entre l’Equateur et des voisins du Sénégal. Troisième adversaire de l’Equipe National du Sénégal à la Coupe du Monde 2022, La Tri avait officialisé une série de matchs amicaux au cours des prochains mois, notamment une confrontation face au Mali le 11 juin prochain, aux Etats-Unis. Mais celle-ci n’aura finalement pas lieu.

C’est en tout cas ce qu’a annoncé la FEF – Fédération Equatorienne de Football dans un communiqué paru ce mercredi 19 mai. « La sélection du Mali a communiqué que la Confédération Africaine de Football (CAF) a effectué un changement dans le calendrier correspondant aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, sans préavis », peut-on.

Ainsi, l’Equateur devrait maintenant jouer deux matchs amicaux lors de la prochaine trêve internationale, contre notamment une sélection africaine. Enner Valencia et ses coéquipiers affronteront, en effet, le Nigeria, le 3 juin, puis le Mexique trois jours plus tard. Presque dans le même temps, le Sénégal sera engagé dans les qualifications pour la CAN 2023.

