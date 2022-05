Le Casa Sports de Ziguinchor a consolidé sa place de leader de la Ligue 1 sénégalaise en dominant 3-1, dimanche, le Ndiambour de Louga.

Cueillis à froid par le Ndiambour dès la 20-ème minute grâce à un but des visiteurs inscrit par Amady Diop, les ziguinchorois ont réagi grâce à Mouhamed Camara (28-ème mn). Lamine Jarju et Abdoulaye Gassama vont par la suite aggraver le score en deuxième mi-temps.

Finalement le seul hic rencontré par le Casa Sports a été la perte de son gardien international, Alioune Badara Faty sorti prématurément à la suite d’une blessure.

✌️LE NETTOYAGE DE LA LUCARNE DU NDIAMBOUR PAR LE MEILLEUR JOUEUR DE LA LIGUE 1 (2022), LAMINE DIADHIOU ✌️ 📹 @CasaSportsTV pic.twitter.com/JU5nIVIOoH — Casa Sports (@CasaSportsSC) May 29, 2022

Grâce à cette victoire l’équipe fanion du sud du pays compte 43 points (+14) et n’a besoin que d’un point lors des deux derniers matchs du championnat pour remporter le titre de champion du Sénégal.

De son côté, Génération foot, grâce à sa victoire (3-1) devant Guédiawaye FC s’empare de la deuxième place. Les académiciens de Déni Biram Ndao devancent le Jaraaf de Dakar contraint au nul par Dakar sacré cœur (DSC). Les médinois sont relégués à la troisième place.

Dans le bas du classement, CNEPS excellence est sorti de la zone rouge. Les thièssois ont battu (2-1) Mbour Petite côté. Une défaite synonyme de relégation en Ligue 2 pour cette équipe mbouroise.

La rencontre Douanes-Diambars a été reportée à lundi à 17 heures.

Voici les résultats enregistrés à l’issue de la 24-ème journée de Ligue 1 :

Mbour PC-CNEPS (1-2)

Casa-Ndiambour (3-1), Pikine-Gorée(3-1)

Linguère-Tengueth Fc(1-1)

Génération foot-Guédiawaye(3-1)

Jaraaf-DSC(0-0)

Classement

1-er Casa 46 pts (+14), 2-ème Génération Foot 40 pts (+16), 3-ème Jaraaf 38 pts (+15), 4-ème AS Pikine 36 pts (+8), 5-ème GFC 35 pts (+1), (-2), 6-ème AS Douanes 34 pts, 7-ème Teungueth FC 32 pts (+7), 8-ème Linguère 31pts (-2), 9-ème Diambars 30 pts (+5), 10-ème Dakar SC 28 pts , 11-ème CNEPS 27 pts (-9), 12-ème US Gorée 26 pts(-8), 13-ème Ndiambour 25 pts (-14), 14-ème Mbour PC 17 pts (-21).

APS