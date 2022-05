En 2016, avant de signer à Liverpool, Sadio Mané était convoité par d’autres cadors de Premier League notamment Manchester United. Dans un entretien avec Jamie Carragher, le Sénégalais a révélé qu’il avait déjà un contrat qui l’attendait chez les Red Devils.

Manchester United et Liverpool sont les deux plus grands rivaux d’Angleterre. Aujourd’hui légende vivante des Reds 6 saisons après son arrivée, Sadio Mané était pourtant sur le point de rejoindre le club ennemi. « Je dois dire que j’étais vraiment sur le point d’aller à Manchester United (rires) », dit Mané, toujours en riant. « J’avais le contrat là-bas. J’avais tout convenu. Tout était prêt, mais à la place, j’ai pensé : “Non, je veux aller à Liverpool”. J’étais convaincu d’aller avec le projet de Klopp. Je me souviens encore de la première fois où j’ai reçu l’appel de Klopp », a révélé Mané dans un entretien avec Jamie Carragher, repris par Anfield Watch.

Le génie se souvient encore de sa discussion avec Klopp qui l’a convaincu de signer pour Liverpool à l’été 2016. “Je regardais la télévision. C’était un film d’action – parce que j’adore les films – et il a dit : « Sadio, écoute, je veux t’expliquer ce qui s’est passé à Dortmund”. C’est à ce moment-là qu’il a pensé à me signer pour Dortmund et pour une raison quelconque, cela n’a pas fonctionné. Il a essayé d’expliquer et j’ai dit, ‘c’est bon, c’est arrivé. Je lui ai pardonné. Puis il a dit : « Maintenant, je te veux à Liverpool ». Et j’ai dit : « D’accord, Dortmund est derrière nous, concentrons-nous sur l’avenir ».

Il poursuit en révélant les grandes lignes du discours de l’entraîneur allemand. « Il a dit: » Nous avons un grand projet à Liverpool et je veux que vous en fassiez partie « . Puis il m’a demandé quelle position je voulais, car il pouvait voir à Southampton que je jouais à droite et que je jouais à gauche. J’ai dit que je préférais la gauche, puis il a dit : « mais Coutinho est à gauche ! » Alors j’ai dit, tant pis, je jouerai à droite. Je me voyais dans toutes les positions”.

A une année de la fin de son contrat avec les Reds de Liverpool, les rumeurs de départ se multiplient autour de l’attaquant sénégalais. Bayern, Barcelone ou encore le Paris Saint-Germain sont les clubs cités pour son point de chute en cas de départ d’Anfield. Pour l’heure, seule la finale compte pour Sadio Mané, sérieux candidat au Ballon d’Or France Football, aux côtés de Karim Benzema.

