Iliman Ndiaye a été convoqué par Aliou Cissé pour les deux premières journées des qualifications à la CAN 2023 face au Bénin et le Rwanda. Le sélectionneur des Lions a entendu l’appel du jeune footballeur, récompensé par ses propres efforts.

Il incarne tout simplement un avenir radieux en club comme en Equipe Nationale du Sénégal. A 22 ans, Iliman Cheikh Baroy Ndiaye s’est fait un nom en Deuxième Division d’Angleterre cette saison. Talent parmi tant d’autres en Championship, il a illuminé de par ses qualités techniques, de par son sens du but, de par son engagement pour devenir un élément très important dans le dispositif de Paul Heckingbottom.

En 35 matchs toutes compétitions confondues cette saison, sa première au niveau professionnel, il a marqué sept buts et délivré deux passes décisives. Grâce à ces très belles prestations, aussi bien au niveau des statistiques que sur l’orientation de son football, Iliman Ndiaye a été récompensé par Aliou Cissé, qui l’a appelé pour la première fois en Equipe Nationale du Sénégal pour affronter le Bénin et le Rwanda en qualifications à la CAN 2023.

Au bout de ses efforts et de son désir

S’il renoue avec le football sénégalais après avoir passé deux ans de formation au sein de l’Académie Dakar Sacré-Cœur (2014 et 2016), Iliman Ndiaye, né à Rouen le 6 mars 2000, n’a pourtant pas connu la formation qu’il aurait véritablement souhaitée pour en arriver là dans sa jeune carrière. Passé par plusieurs centres de formations, notamment Rouen Sapins FC et Marseille, il n’a pas réussi à avoir sa chance dans une équipe première de France, contrairement à plusieurs jeunes footballeurs nés là-bas.

Désireux de faire valoir son potentiel, le milieu de terrain offensif ou attaquant a saisi l’occasion d’aller relever le défi hors de son pays natal et son pays d’origine. C’est ainsi qu’il signe au Boreham Wood le 17 novembre 2016 pour poursuivre son apprentissage et sa formations après avoir manqué l’occasion d’intégrer le centre de formation de Chelsea. Devenu une des pièces maitresses dans les équipes de jeunes à Boreham au bout de trois ans, il tape dans le viseur des scouts de Sheffield United.

Terre de départ dans le foot professionnel

Après deux saisons très convaincantes avec les Blades U23, Iliman Ndiaye attire beaucoup plus les regards. Le 14 mars 2021, face à Leicester, le jeune footballeur est lancé dans le bain de la Premier League en rentrant à la 79e minute afin d’effectuer ses débuts officiels avec Sheffield United. Deux mois plus tard, alors qu’il arrivait en fin de contrat dans le Yorkshire, il reçoit une offre de prolongation qui ne rentre pas dans ses plans de carrière.

En effet, conscient d’avoir accompli avec brio sa mission avec les U23, Iliman Ndiaye voulait désormais avoir un statut en équipe première, ici ou ailleurs. A Sheffield United, il n’était pas question de laisser filer un talent si fort appelé à réaliser de belles choses. C’est ainsi alors que les Blades ont revu les choses à grand pour le néo-Lion en lui offrant un contrat jusqu’en 2024, comportant une montée définitive en équipe première.

Tout dans la patience

« Je suis très heureux que l’accord soit conclu, ma famille est fière de moi et c’est une période passionnante pour moi. J’ai travaillé dur pour en arriver là mais j’ai été aidé par tout le monde à l’Académie, mais surtout Paul Heckingbottom et Jack Lester et je dois les remercier », déclarait-il au moment de sa prolongation. Mais malgré cette montée en équipe première, il aura fallu de la patience à Iliman Ndiaye avant de jouer son premier match de la saison.

Souvent exclu de la liste, il est absent lors des cinq premières journées de Championship. Mais pour son plus grand bonheur et celui de son équipe, il est convoqué pour la première fois de la saison pour affronter Peterborough United. Sans lui, Sheffield United avait connu trois défaites et deux nuls sur les cinq premiers matchs de la saison. Il change tout lorsqu’il a été titularisé par Slaviša Jokanović. Il claque un doublé et délivre une passe décisive en 72 minutes. Sheffield s’impose aisément (6-2) et peut lancer sa saison.

Après cette prestation, Iliman Ndiaye prend une dimension dans l’effectif de Sheffield United. Il enchaîne les rencontres jusqu’à être titularisé en demi-finales (aller et retour) des Play-offs de montée en Premier League face à Nottingham Forest. L’excellent talent de ce jeune footballeur se voit également sur son position sur le terrain. Généralement utilisé comme milieu offensif, notamment chez les U23, Iliman Cheikh Baroy Ndiaye a fini la saison en jouant avant-centre.

Plus qu’un atout offensif pour Aliou Cissé

La polyvalence de l’ancien pensionnaire du Dakar Sacré-Cœur lui permet aussi d’évoluer sur les côtés, aussi bien à gauche qu’à droite. Mais pour le sélectionneur national, qui a déjà à sa disposition des ailiers de classe mondiale, Iliman Ndiaye pourrait devenir l’atout principal au poste de meneur de jeu pour mieux animer un système en 4-2-3-1. Mais, pour celui qui rêve déjà grand avec le Sénégal, il faudra espérer se faire une place dans un effectif tout bonnement talentueux.

« Tu peux te dire, ouais, je vais battre son record, mais, moi, mon objectif, c’est la Coupe du Monde avec le Sénégal. Puis, individuellement, le Ballon d’Or. Mais mon plus grand objectif, depuis que je suis tout petit, je me dis : « Je vais gagner la Coupe du Monde avec le Sénégal ». J’ai toujours aimé le Sénégal. Tous les fans, tout le peuple est derrière moi ! » Disait Iliman Ndiaye dans un entretien avec Oh My Goal.

