Les 15 judokas sénégalais sont arrivés à Alger, hier mardi, pour participer à la 43ème édition des Championnats d’Afrique. La compétition débutera ce jeudi 26 mai jusqu’au 29 mai. La délégation sénégalaise espère rentrer avec le maximum de médailles d’or.

Pour remporter justement ces Championnats d’Afrique, la Fédération sénégalaise de Judo et Disciplines associées (FSJDA) est partie avec deux équipes complètes de 15 judokas : 8 filles et 7 garçons. Une manière pour l’instance dirigeante du judo sénégalais de maximiser ses chances. Et durant plusieurs jours, l’équipe nationale était en regroupement interne à l’Arène nationale, où elle tenait ses séances d’entraînement.

Avant cette expédition en terre algérienne, certains judokas de l’équipe nationale ont participé, les 14 et 15 mai, au 23ème tournoi international de judo de Saint Louis. Plusieurs athlètes ont fait bonne impression en remportant la médaille d’or, à l’image de Libasse Ndiaye ou Khadija Sonko. Ces combattants partent ainsi à ces Championnats d’Afrique avec beaucoup de confiance.

Avec Stades