Quand nous sommes allés interroger son chargé de la communication, Azou en l’occurrence, l’interview avait eu lieu chez lui. Mais Lac 2, qui avait préféré ne pas parler ce jour-là, nous avait quand même donné sa parole de ne faire de sortie ailleurs qu’avec nous. Eh bien, le Diato de Guédiawaye a tenu parole.

Ce lundi 23 mai 2022, vers 13h, le reporter de choc, Babacar Diom, est allé le prendre en entretien chez lui, à Guédiawaye. « Depuis 12 ans, il n’a de cesse de me défier. Qu’il ne fuie pas et qu’il ose venir lutter contre moi. Que personne, Jules Baldé y compris, ne le retienne ! Parce que j’ai l’impression qu’ils veulent chercher une autre voie. Je jure sur le Prophète (psl) que ce n’est pas lui qui va me battre. Il commet des erreurs multiples à chacun de ses combats », a dit, entre autres déclarations incendiaires, celui qu’on appelle souvent Papis, dans cette vidéo.

Les Arènes