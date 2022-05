« Je n’ai pas parlé de combat avec Mo Gates. On n’a point évoqué d’adversaire. Je ne lutte contre aucun de ces adversaires cités ici et là. Je t’en supplie, écris-le très clairement comme tu l’avais fait la dernière fois. Diène Kairé, Zarco ou Gris 2 ne sont pas mes adversaires. Je n’affronte aucun d’entre eux. Qu’ils aillent prendre leurs adversaires indiqués. Pas moi. », a récemment dit Gouye Gui, dans les colonnes les Arènes.

Et la réponse de Gris 2 ne s’est pas fait attendre. « Gouye Gui est bien un adversaire logique pour moi car, tous les deux, nous avons enregistré notre dernière défaite devant le même Reug Reug. Mieux, j’ai battu Abdou Diouf entre-temps alors que lui n’a pas eu d’autre victoire. Mais, je savais qu’il ne me prendrait pas car les lutteurs ont cette manie de contourner leurs vrais adversaires pour des raisons inavouées. Aussi, il a raison de fuir car il sait que je n’aurais pas besoin de 2 minutes pour l’écraser facilement. Qu’il sache que s’il ne me prend aujourd’hui, il aura besoin de m’affronter demain », répond sèchement le jeune frère de Gris Bordeaux.

AVec Les Arènes