La 7ème victoire d’El Capo, les 1ères réalisations de Makha et de Law, ainsi que le 4ème succès d’Arafat ont été les faits marquants de la 13ème journée hippique, courue hier dimanche à l’hippodrome Ndiaw Macodou Diop.

Pour cette journée ordinaire aux paris ouverts, toutes les cinq catégories ont couru sur une distance de 1.650 m. Avec un chrono de 2mn25, El Capo a encore dicté sa loi dans le groupe 3. Il a ainsi réalisé sa 7ème réalisation de la saison pour devenir du coup actuel meilleur cheval de la saison, toutes catégories confondues. Sur ce même temps, Makha Fall, qui y a toujours cru, a vu sa patience créditée d’une première victoire dans le groupe 1 des cracks adultes.

Classé 5ème la semaine dernière, Laaw a ravi la vedette à Belle pour sa première grande performance dans le groupe 2, dominé par Dr Dia Kharagne, laissé au repos. En 2mn27, Louga Lô s’est racheté de sa seconde place obtenue lors du Grand Prix de la LONASE, remporté par Kassoumay 2. Mais la grande sensation est venue d’Ara fat. Il a réalisé le meilleur chrono de la journée, en pliant les 1.650 m en 2mn25 et devient le poulain de 2 ans le plus constant et le plus performant de cette catégorie. Rendez-vous est pris pour le week-end prochain, avec le Grand Prix de l’Assemblée nationale.

Avec Stades