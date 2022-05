Adversaire du Sénégal dans le groupe A, l’Equateur se voit comme un favori de la coupe du monde 2022. Pour le défenseur central, Piero Hincapé, c’est cette mentalité qu’il faudra emmener au Qatar.

Il fait partie des jeunes à l’avenir prometteur de l’équipe nationale de l’Equateur. À 20 ans, le défenseur central va disputer sa première coupe du monde. Pour lui, son équipe devra viser le trophée au Qatar. « L’Équateur doit apprendre qu’il est ici pour être champion de la Coupe du monde et qu’il ne va pas seulement concourir comme un de plus, c’est ainsi que nous devons le voir, c’est la mentalité si nous voulons aller à la Coupe du monde et mettre le nom de l’Equateur en tête » a fait savoir le sociétaire de Bayern Leverkusen. Le joueur s’est entretenu avec Efe rapporte ESPN.

Pour atteindre cet objectif, il invite son pays à s’inspirer de grandes nations de la coupe du monde. « Nous devons chercher à nous améliorer, nous exiger d’être au niveau du Brésil et de l’Argentine, qui sont ceux qui remportent toujours la rencontre la plus difficile au monde (la finale). Nous devons en profiter comme préparation pour affronter le rival qu’ils ont mis devant nous ».

Pour rappel, l’Equateur est dans le groupe A avec le Qatar, le Sénégal et les Pays Bas. Il jouera le Qatar pour son premier match le 21 novembre à 16 heures. Et le Sénégal pour la troisième journée, le 29 novembre prochain.

Le défenseur central qui porte le numéro 3 est un habitué des convocations de l’Argentin Gustavo Alfaro, l’entraîneur de l’Equateur, qui a obtenu la qualification pour Qatar 2022 lors des éliminatoires de la Conmebol. Hincapié a été titularisé dans les 11 matchs où il a été convoqué informe notre source.

Ancien capitaine de la sélection U17 avec laquelle il a joué la coupe du monde en 2019, il a fait ses premiers pas dans la sélection nationale lors de la Copa America 2021. Le joueur a parlé de sa contribution au Tri. « J’ai voulu partager tout ce que j’ai appris chez Bayern (Leverkusen) lors des convocations (en équipe nationale). C’est quelque chose que nous tous, les joueurs de l’étranger, faisons en venant dans l’équipe nationale, cela nous enrichit et renforce notre mentalité pour comprendre de quoi nous sommes capables », a-t-il déclaré.

wiwsport.com