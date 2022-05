Ce dimanche, Cagliari de Keïta Baldé n’a fait mieux qu’un match nul (0-0) sur la pelouse de Venezia. Ce résultat scelle le sort du club, qui disputera la saison prochaine à l’échelon inférieur, en Serie B.

Avec seulement quatre victoires en Championnat cette saison et premier relégable avant la dernière journée, Cagliari devait impérativement l’emporter pour espérer se maintenir dans l’élite du football italien. Mais jouant malgré face à une équipe déjà reléguée, les joueurs d’Alessandro Agostini n’ont jamais su trouver la faille (0-0).

Pourtant, au même moment, la Salernitana, première non relégable, sombrait à domicile contre l’Udinese (0-4), et un seul but aurait suffit aux bonheurs des supporters de Cagliari. En vain. Ainsi, après six saisons d’affilée passées en Serie A, l’équipe de Keïta Baldé est reléguée dans l’antichambre du football italien, la Serie A.

Keïta Baldé remplaçant

Comme lors des derniers matchs, l’attaquant sénégalais a démarré la partie sur le banc des remplaçants. Il a effectué son entrée en à la 80e minute mais n’a pu offrir la marque aux siens. Avec cette relégation, l’ancien joueur de la Lazio pourrait changer de club lors du prochain mercato. Il dispose d’un contrat jusqu’en 2024.

wiwsport.com