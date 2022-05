Victorieux d’Ålborg ce dimanche (3-0), lors de la 32e journée du Championnat de Danemark, Copenhague a remporté le quatorzième titre de son histoire. C’est le premier trophée en carrière pour Babacar Khouma.

Le roi de Danemark reprend sa belle couronne. Dans un stade chaud et bouillant, pourtant malgré le manque de suspense, et au bout d’un superbe spectacle, notamment en première période, le FC Copenhague s’est offert son quatorzième titre de champion de Danemark ce dimanche en giflant Ålborg à l’occasion de la 32e et dernière journée (3-0).

Une démonstration qui permet à cette équipe de reprendre son titre, perdu lors des deux dernières saisons de Brøndby IF, champion en 2021, et FC Midtjylland, vainqueur la saison passée. Avec ses quatorze couronnes, le FC Copenhague, équipe la plus titrée au Danemark amplifie un peu son palmarès et poursuit sa domination au niveau national.

Arrivé l’hiver dernier après avoir passé la première partie de saison à Alanyaspor, El Hadji Babacar Khouma a participé à ce succès. L’attaquant international sénégalais de 29 ans, absent lors de cette rencontre, a joué 14 matchs avec Copenhague, marqué trois buts et délivré deux passes décisives. Il remporte son tout premier trophée en carrière.

