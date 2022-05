Pour la dernière journée de la Premier League, Watford se déplace sur la pelouse de Chelsea. Un match sans enjeu pour les deux clubs anglais.

On n’assistera pas à un duel de Lions entre Edouard Mendy et Ismaila Sarr. Touché au genou, l’attaquant est toujours indisponible. L’ailier droit ne disputera pas les 3 derniers matchs de la saison. Il totalise 22 matchs, 5 buts et 2 passes décisives. Watford jouera la deuxième division anglaise pour la saison prochaine.

En face, Chelsea a déjà assuré sa qualification en ligue des champions. Il ne lui reste plus qu’à conforter sa 3e place pour la saison 2021-2022. Edouard Mendy est bien titulaire. Solide à son poste, le gardien de but a disputé 33 matchs cette saison dont 14 clean sheet réussis. Avec Mendy dans les cages, Chelsea n’a perdu que 6 fois cette saison.

wiwsport.com