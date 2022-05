Face à la concurrence de Mohamed Salah, le milieu de terrain a remporté le titre de meilleur joueur de la saison en Premier League pour la deuxième fois de suite.

A une journée de la fin du Championnat d’Angleterre, qui se jouera ce dimanche 22 mai, la Premier League a révélé le nom du meilleur joueur de la saison. Il s’agit de Kevin De Bruyne. L’international belge de Manchester City, était élu joueur de la saison 2021-2022. Il remporte alors ce deuxième titre pour la deuxième fois consécutive.

Il devance surtout Mohamed Salah, pourtant actuel meilleur buteur et meilleur passeur du Championnat avec 22 buts et 13 passes décisives. Cette saison, Kevin De Bruyne a marqué 15 buts et a distribué 7 passes décisives cette saison, en 29 matches joués. Il essaiera de remporter le titre de Championnat avec son équipe qui devra battre Aston Villa.

