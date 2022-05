Si les joueurs sont concentrés sur la Premier League et la ligue des champions, les dirigeants de Liverpool ont en plus, la tête les dossiers des cadres à prolonger. En cette fin de saison, des Reds font l’objet d’une convoitise des grands clubs européens. Jurgen Klopp a réagi ce vendredi sur le mercato.

Liverpool affronte Wolverhampton dimanche à 15 heures pour le dernier match de la saison en Premier League. Jurgen Klopp et son effectif restent concentrés sur ce match qui pourrait leur offrir le sacre en cas de victoire et surtout si, Manchester City qui est à un point perd lors de la 38e journée. Il reste après la finale de la ligue des champions le 28 mai à Paris pour boucler la grosse saison des Reds. Après la League Cup et la FA Cup, Liverpool disputera encore deux finales. Une saison historique !

Si Liverpool a tenu bon jusqu’ici, c’est grâce à un bon collectif. Des joueurs capables de se remplacer sans faire tache d’huile. La récente victoire face à Southampton (2-1) l’a prouvé. Une équipe fortement remaniée, avec des cadres blessés ou mis au repos, a disputé le match. Pour le technicien allemand qui tient les rênes de l’équipe depuis 2015, c’est le moment de consolider les acquis.

Alors que le club souhaite ouvrir les négociations pour retenir des joueurs en fin de contrat comme Mohamed Salah et Sadio Mané (juin 2023), ce dernier intéresse le Barcelone, Bayern et PSG. Des pistes qui se confirment de jour en jour et mettent la pression sur Liverpool. Jurgen Klopp se veut clair. « Je ne veux voir personne partir mais c’est la vie. Personne n’est venu me voir et m’a dit qu’il voulait partir. Ce n’est pas le moment pour ça maintenant ».

Le contrat du technicien allemand a été prolongé au début du mois jusqu’en 2026. Une manière de montrer aux joueurs dont la prolongation de leurs contrats est au menu des discussions à la fin de la saison, de connaître avec quel entraîneur ils seront engagés s’ils décident de rester dans l’effectif des Reds. D’ailleurs, Jurgen Klopp compte se battre pour garder ses joueurs.

Pour le moment, seul le départ de Divock Origi est annoncé. Celui que Klopp a qualifié ce vendredi comme « un des joueurs les plus importants du club » va rejoindre la Serie A.

wiwsport.com