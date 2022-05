Évoquant son combat reporté contre Modou Lô, Ama Baldé a révélé le cachet que Luc Nicolaï lui avait payé. Le Pikinois confie avoir perçu la ronde lette somme de 100 millions pour affronter le leader de Rock Energie.

À l’heure, il aurait pu détenir le titre du Roi des arènes. Puisque Ama Baldé, car c’est de lui qu’il s’agit, devait affrontait Modou Lô, le 13 mars passé. Mais à deux semaines de l’événement, l’actuel Roi des arènes a déclaré forfait à la suite d’une blessure, aux entraînements. Malgré un ultimatum de deux mois du CNG pour reprogrammer le duel, Modou Lô n’a pas présenté un certificat de guérison pour pouvoir lutter.

Dans un entretien avec Les a Arènes, Ama Baldé a révélé le cachet mirobolant qu’on lui avait payé. «Modou Lô n’avait plus le choix. C’est pourquoi il a accepté le défi. Et il ne m’a point donné de chance. J’ai travaillé pour mériter de l’affronter. On m’a payé 100 millions pour ce com bat contre Modou Lô. Et j’ai reçu une avance sur cachet de 50 millions», a t-il indiqué.

Ainsi, ce combat royal est actuellement rangé dans les tiroirs. Et le fils de Falaye Baldé est en train de chercher un autre adversaire. Lac 2 et sa cible principale.

AVec Record