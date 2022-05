Pour cette nouvelle saison de Beach Soccer, plusieurs innovations vont avoir lieu a-t-on appris lors de la cérémonie du tirage au sort, mercredi. Ces nouvelles idées permettront de vulgariser le championnat local, en manque de visibilité.

Les bonnes performances de l’équipe nationale ont permis aux Sénégalais d’adopter cette discipline. En football, le Beach Soccer est la discipline la plus titrée avec 6 coupes continentales et 6 participations à la coupe du monde : 3 quarts de finale et une demi-finale. Les Lions du sable sont bien connus par la population.

Cette notoriété, le championnat local n’en bénéficie pas. Les matchs ne sont pas suivis à l’exception de quelques clubs à Dakar, Yeumbeul, Golf. Ou dans la zone du Nord où le Beach Soccer demeure une discipline bien prisée dans la région de Saint-Louis notamment sur la plage Hydrobase. Pourtant 99% des joueurs de l’équipe nationale viennent de ces clubs, de ce championnat. Jean Ninou Diatta est la star de Golf Beach Club, de même qu’Al Seyni Ndiaye de Vision BC ou encore Babacar Fall de Yeumbeul BC.

Au Sénégal, le Beach Soccer peut se targuer d’être l’une des disciplines où le staff technique et les joueurs sont des produits locaux. Ils ont été formés ici ! Mais force est de reconnaître qu’un match de l’équipe nationale à Diamalaye attire plus de monde qu’une rencontre entre Vision et Mamelles. Lors de la saison passée, tous les matchs se sont déroulés à huis clos à Toubab Dialaw en raison du Covid-19. Ces deux sites sont particulièrement les seuls existants pour jouer au « football sur le sable ». Pourtant, il existe des milliers de kilomètres de sable sur la corniche Dakar- Saint Louis.

Cette saison, la commission Football Spécifique compte remédier à ce manque d’infrastructures pour pratiquer le Beach Soccer en détectant d’autres terrains à homologuer a fait savoir Omar Gueye Ndiaye, président de la commission, lors de la cérémonie de tirage au sort. Il faut organiser des matchs dans les lieux fréquentés par la population, donner plus de visibilité à la discipline et permettre aux jeunes de voir et de s’imprégner d’un match de Beach Soccer se sont accordé les organisateurs.

Pour donner plus d’ampleur à la finale de la saison, la commission compte organiser un Final Four regroupant les 4 meilleures équipes du championnat. Le temps d’un week-end à Saly, l’organisation compte faire revivre sur le site de la CAN 2021, les souvenirs du sacre des Lions. Des matchs de gala et de l’animation culturelle sont aussi prévus au programme pour susciter de l’engouement chez la population.

Alors que le championnat local de Beach Soccer a démarré en 2019 avec 8 équipes. Elle a connu une belle ascension en participation de clubs. En 2021, on en comptait 16. Pour cette saison 2022, 20 équipes vont se disputer le titre. La discipline est en vogue en Afrique, comme dans le monde où le Sénégal a fait bonne impression lors du Mondial en Russie. Il faut maintenant la faire jouer partout chez les Champion d’Afrique !

wiwsport.com