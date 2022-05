Dans le domaine des «Journées Challenge Day» par l’Union internationale de pentathlon moderne (UIPM), le Sénégal a eu droit à sa partition à la plage Thiaroye Azur, le week-end dernier.

Ils étaient 540 penta-jeunes en compétition à travers le biathlè, c’est-à-dire une combinaison de natation sur un circuit de 100 mètres et de course à pied, sur un parcours évalué à 1 000 mètres. Le tout sur la plage de Thiaroye Azur, le week-end dernier.

Et la Direction technique nationale (DTN) du CNP de pentathlon moderne coordonné par notre confrère Tandakha Ndiaye, en a profité pour arrêter une liste définitive de 60 penta-jeunes. C’est parmi ces 60 penta-jeunes qu’un groupe de performance sera défini, afin de faire un tri de 35 présélectionnés, issus de Dakar et des régions intérieures du pays. Et ce travail entre dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar en 2026.

À signaler que Adama Ndoye et Abdoulaye Diop sont les lauréats des deux épreuves au menu sur la plage de Thiaroye Azur, le week-end écoulé.

