La première journée du Championnat national de Volley-Ball a démarré ce week-end, avec les zones, Sud et Nord, qui étaient à l’honneur. Chez les Féminines, ASUC de Ziguinchor et UGB trônent provisoirement en tête après avoir remporté toutes leurs sorties. Pour les Masculins, ce sont les formations de Kobas de Tambacounda et UGB, victorieux de tous leurs matchs, qui sont pour le moment en têtes de leurs zones.

Le championnat national Dames saison 2022, disputait sa première journée ce dimanche avec les zones, Sud et Nord, qui étaient à l’honneur à Ziguinchor et à Matam.

Chez les Dames, ce sont les formations de l’ASUC de Ziguinchor, qui a disposé de Santhiaba (3-0) et de Kobas par forfait (3-0), dans la zone Sud, et l’Université Gaston Berger qui a pris les mesures de CSABS par forfait (0-3), Fouta VBC (3-0) et Ndar Guedj (0-3), dans la zone nord, qui occupent les têtes dans leur zone à l’issue de la première journée.

Résultats 1ère journée Dames

Zone Sud : Kobas/Santhiaba (0-3 forfait) ASUC/Santhiaba (3-0) ASUC/Kobas (3-0 forfait)

Classement : 1-ASUC, 2-Santhiaba, 3-Kobas

Zone Nord : FVBC/Ndar Guedj (1-3) CSABS/UGB (0-3 forfait), UGB/FTVB (3-0) CBAS/Ndar Guedj (0-3 forfait) Ndar Guedji/UGB (0-3) FTVB/CSABS (3-0 forfait)

Classement : 1-UGB, 2-Ndar Guedj, 3-Fouta VBC, 4-CSABS

Chez les Hommes, Kobas de Tambacounda (Zone Sud) et UGB (Zone Nord), ont démarré du bon pied en s’imposant lors de leurs 3 sorties respectives. Les Tambacoundois se sont imposés devant Santhiaba de Ziguinchor (3-0), Fouladou de Kolda (3-0) et ASUC de Ziguinchor (2-3). De leur côté, les Étudiants de Sanar en ont fait de même, face à CSABS 0-3), Saint Louis VBC (3-0) et Matam VBC (3-0)

Résultats 1ère journée Hommes

Zone Sud : Santhiaba/Kobas (1-3) Fouladou/ASUC (3-2) Kobas/Fouladou (3-0) ASUC/Santhiaba (3-0) ASUC/Kobas (2-3) Fouladou/Santhiaba (3-0)

Classement : 1-Kobas, 2-Fouladou, 3-ASUC, Santhiaba

Zone Nord : CSABS/UGB (0-3) Matam/SLVC (0-3) UGB/SLVC (3-0) SLVC/CSABS (3-0) UGB/Matam (3-0) CSABS/Matam (0-3)

Classement : 1-UGB, 2-SLVC, 3-Matam, 4-CSABS

Le week-end prochain (18-19), ce sera toujours les zones Sud et Nord qui vont disputer leurs deuxièmes journées, à Kolda et Saint Louis. Les zones, Centre, Ouest, Ouest A et Ouest B, entreront en lice le week-end du 26 au 27 juin 2022. Rappelons, qu’avec la réintégration de l’université Gaston Berger (UGB), l’ASFA, championne en titre, initialement logée dans la zone Nord est reversée dans la zone Ouest.