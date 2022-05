PUBLICITÉ

La 7ème et avant-dernière journée du Championnat national de Moto-Cross s’est déroulée hier dimanche sur le circuit de Diamniadio. Le pilote Hugo Villepontoux a conservé son titre chez les seniors, en décrochant une 4ème victoire suite au constat de en Championnat. Du côté des juniors, Ethan Lopez a gagné et retardé le sacre d’Ismaël Thiam.

Cette course, organisée sous l’égide de la Fédération sénégalaise des Sports Automobiles et Motocyclistes (FSAM), s’est déroulée en trois manches de 20 minutes, plus un tour chez les seniors. Hugo Villepontoux, qui visait une 4ème victoire pour conserver son titre, a tué le suspense, en remportant la partie.

Du côté des juniors, la course s’est effectuée en trois manches de 15 minutes, plus un tour. Ismaël Thiam avait besoin d’un 5ème succès pour gagner le titre, mais il n’a pu terminer la partie. Il a abandonné la course à cause d’un problème de mécanique. La course a été remportée par Ethan Lopez, qui signe une 2ème victoire en Championnat.

En cas de succès lors de la 9ème et dernière journée, Ismaël Thiam décrochera le titre. Les Quads ne se sont pas engagés lors de cette 7ème journée. La dernière journée n’est pas encore programmée par les responsables du club Sénégal Moto verte.

