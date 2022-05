PUBLICITÉ

Sans coach depuis un mois, le Nigeria a officialisé la nomination de son nouveau sélectionneur, le Portugais José Peseiro, en remplacement d’Augustine Eguavoen, démissionnaire début avril.

Le Portugais José Peseiro a été nommé à la tête de l’équipe nationale du Nigeria, a annoncé dimanche la Fédération nigériane de football (NFF) dans un communiqué. José Santos Peseiro est nommé « nouveau sélectionneur de l’équipe nationale masculine senior des Super Eagles », a indiqué la NFF.

La NFF précise que le Portugais prend ses fonctions immédiatement. Agé de 62 ans, le nouveau sélectionneur succède à Augustine Eguavoen, qui avait démissionné début avril après avoir manqué la qualification du pays pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le nouveau sélectionneur José Peseiro est un ancien attaquant, qui a entraîné par le passé les équipes nationales de l’Arabie saoudite et du Venezuela, mais aussi le club portugais du Sporting. Le public et les fans avaient été très critiques de l’approche tactique d’Eguavoen, qui avait pris ses fonctions par intérim après le limogeage fin 2021 du Franco-Allemand Gernot Rohr après cinq ans et demi de présence.

