Deux matchs en retard ce samedi en Betclic ÉLITE : l’Élan Béarnais a définitivement validé son billet pour les play offs tandis que l’AS Monaco maintient la pression sur l’ASVEL.

Trois semaines après le sacre de l’Élan Béarnais en Coupe de France face à Strasbourg, il y avait de la revanche dans l’air à Pau ! Mais les velléités de la SIG ont tourné court… Officiellement qualifiés pour les play offs depuis mardi et leur succès contre Le Mans, les Alsaciens n’ont pas su faire le poids face à une équipe paloise qui cherchait-elle à définitivement valider son billet.

Ainsi, au Palais, les hommes de Lassi Tuovi ont fait illusion pendant 21 minutes (48-42) avant d’exploser face au festival de leurs anciens joueurs Brandon Jefferson (19 points à 7/16, 5 rebonds et 8 passes décisives) et surtout Jérémy Leloup, tranchant comme à ses plus belles heures (21 points en 26 minutes). Un 25-10 qui a définitivement enterré les espoirs strasbourgeois (73-52, 30e minute), permettant ainsi à l’Élan Béarnais, vainqueur 88-76, de parachever sa belle saison sportive en ajoutant une qualification pour les play offs à son premier trophée depuis quinze ans.

A contrario, la SIG a perdu une belle occasion de se rapprocher de la quatrième place et peut même craindre de terminer à la septième place du championnat, en cas de défaite mardi à Nanterre. Pour cause, Strasbourg n’a pas le panier average face à son principal poursuivant, … l’Élan Béarnais.

LNB