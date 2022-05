PUBLICITÉ

Vainqueur du FC Hradec Králové (2-0) et profitant du match nul du Slavia Prague contre Baník Ostrava (1-1), le Viktoria Plzeň a décroché son sixième titre de champion de Tchéquie.

Il détrône Abdallah Sima, vainqueur la saison dernière et qui pouvait encore gagner cette saison après avoir disputé trois matchs de Championnat avec le Slavia Prague dans cette campagne. Un peu moins d’un an après son arrivée, Modou Biram Ndiaye, bien que prêté au MFK Karviná en seconde partie de saison, est sacré champion de République Tchèque avec le Viktoria Plzeň.

Cinq ans après leur dernier titre, les Victoriens ont décroché cette sixième étoile grâce à leur victoire, mercredi, sur la pelouse du FC Hradec Králové (2-0). Dans le même temps, le Slavia Prague (2e), qui a gagné le Championnat en 2019, 2020 et 2021, faisait match nul (1-1) contre Karviná et ne pouvait donc plus rejoindre au classement le Viktoria Plzeň, à une journée de la fin.

Pour Modou Biram Ndiaye (25 ans), le milieu de terrain sénégalais est arrivé au Viktoria Plzeň lors du mercato estival de 2021 en provenance du MAS Táborsko, en Deuxième Division. Avant de partir en prêt à Karviná en février 2022, l’ancien joueur du Thonon Évian Grand Genève avait disputé, en tant que titulaire, les trois premières journées de Championnat avec le nouveau champion.

