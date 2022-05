Après trois matchs successifs sans succès, les Blues viennent de s’offrir une belle victoire à Elland Road où ils disputaient leur match en retard de la 33ème journée de Premier League. Les hommes de Thomas Tuchel ont largement dominé Leeds United sur le score de trois buts à zéro.

Très tôt entrés dans leur match, les coéquipiers d’Edouard Mendy ont rapidement ouvert le score à la 4ème minute de jeu. Mason Mount, bien servi par Reece James, envoyait la balle dans la lucarne gauche de Meslier. Romelu Lukaku aurait pu porter le score à 2-0 avant la pause, mais la VAR lui refuse son but (31′) pour position illicite. Mais l’attaquant belge, qui a pris son mal en patience, réussit à marquer le 3ème but des Blues (83′) après le 2-0 signé Pulisic.

Chelsea qui s’impose ainsi sans concéder de but et permet à Edouard Mendy de réaliser son 13ème clean sheets en championnat cette saison. Le club de Londres consolide par la même occasion sa 3ème place au classement en creusant l’écart (4 points) avec Arsenal (4ème, 66 points) qui va jouer demain face à Tottenham (5ème, 62 points).

