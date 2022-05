PUBLICITÉ

Les actes de violences qui ont causé la blessure de l’un des arbitres du match Ndiambour-Jaraaf et l’agression de l’entraîneur des visiteurs, Cheikh le Guèye, qui a même été évacué d’urgence à l’hôpital Amadou Sahir Mbaye, ne resteront pas impunis. Non content de déplorer ces actes, la Fédération sénégalaise de football qui a tenu à envoyer une circulaire relative à la sécurité dans les stades, promet de sévir pour éradiquer cette violence qui pourrait à nouveau plomber l’attractivité que le foot sénégalais se donne tant de mal à s’offrir.

Dans une note destinée aux Ligues, aux clubs et aux acteurs du football, la Fsf condamne fermement de tels agissements qui sont, selon elle, «aux antipodes des principes de sportivité et de fair-play, et s’engage à mettre en œuvre tous les moyens légaux, statutaires et réglementaires pour bannir cette violence et ce chauvinisme exacerbés de dirigeants, acteurs et supporters qui mettent l’enjeu de la victoire par tous les moyens au-dessus de tous les principes et valeurs du Sport».

La Fsf a tenu à «rappeler que les clubs, groupements et ligues qui organisent les matches sont responsables de la sécurité des acteurs, des officiels, mais aussi du bon comportement des supporters et de la bonne organisation des matches». L’instance prône d’ailleurs le niveau de tolérance «zéro» face à ces comportements, exhorte tous ses démembrements, particulièrement la Ligue professionnelle et la Com mission de discipline, compétentes à prendre toutes les mesures préventives et répressives idoines pour qu’en cette fin de saison, les compétitions puissent se dérouler dans de bonnes conditions d’organisation et de sécurité.

Du côté de la Ligue professionnelle, on assure que cette affaire ne restera pas sans sanction. Selon une source, la Ligue Pro qui est en phase avec la Fsf, compte «sanctionner sévèrement ces actes. Il n’y a pas encore de date fixée, mais la commission se réunira sous peu pour en discuter et prendre des mesures sur ce qui s’est passé à Louga», renseigne la source proche de la Ligue professionnelle. Le Directeur exécutif de la Ligue Pro, Amsatou Fall, que L’Observateur a joint au téléphone, informe «qu’une conférence de presse sera organisée pour informer les gens des décisions prises».

Avec L’Observateur