PUBLICITÉ

Dans nos colonnes, hier, Jules Baldé disait que son jeune frère, Ama Baldé, était prêt à en découdre avec Bombardier ou Tapha Tine. Il poursuivait pour dire qu’ils avaient reçu des offres de certains promoteurs. Pour en avoir le cœur net, nous avons cherché à en savoir un peu plus. Voilà comment une de nos sources du côté de Pikine nous a rapporté que « Jules Baldé est allé voir Gaston Mbengue pour un combat d’Ama Baldé et le promoteur ne serait pas contre ».

Alors, nous avons contacté Gaston Mbengue pour confirmer ladite information. Etonné que nous ayons eu l’information jusqu’ici gardée secrète, l’enfant du Ndiambour, dont on connaît la sincérité, de nous répondre ceci.

PUBLICITÉ

« Je ne sais pas comment l’information vous est parvenue. Je confirme quand même avoir reçu Jules Baldé pour discuter d’un combat d’Ama Baldé. Je confirme également leur avoir fait une offre pour un combat contre Tapha Tine. D’ailleurs, très sensible au retard accusé par Ama, je suis prêt à faire des concessions pour organiser le combat déjà en octobre, avant même les combats Balla vs Boy Niang et Eumeu vs Balla. Mais, encore une fois, je ne suis pas prêt à faire des folies avec des cachets démesurés. J’ai déjà un planning très chargé jusqu’en 2023. S’ils sont raisonnables, je peux organiser le combat. »

Avec Lutte Tv