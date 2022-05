PUBLICITÉ

Pour leur match en retard de la 33ème journée de Premier League, les Reds de Liverpool ont empoché tous les 3 points de leur déplacement au Villa Park. Les hommes de Klopp ont dominé la formation d’Aston Villa 1-2, grâce au but victorieux de Sadio Mané.

Les Reds ont vécu une rencontre pleine d’émotions et de rebondissements ce soir au Villa Park. A 3 points du leader Manchester City avant le début du match,les coéquipiers de Sadio Mané n’avaient d’autres options que de remporter leur antépénultième rencontre de championnat cette saison. Mais les Villains n’ont pas du tout rendu la tâche facile aux Reds.

Aston Villa a bousculé Liverpool dès le début de la rencontre en ouvrant le score dès la 3ème minute de jeu. Mais les hommes de Klopp, conscients de l’enjeu important de cette rencontre, n’ont pas tardé à apporter leur réponse en égalisant juste 3 minutes plus tard grâce au camerounais Joel Matip.

Un but partout à la pause, Liverpool réussit à passer devant et gagner ce duel grâce à son homme en forme, Sadio Mané, qui inscrit son 15ème but en championnat sur une belle passe de Luis Diaz (65′). Plusieurs occasions s’ensuivront de part et d’autre, mais le score ne bouge pas et c’est sur ce score de deux buts à un que Liverpool s’impose.

Liverpool revient ainsi provisoirement à hauteur de Manchester City avec 86 points. Les Citizens toujours leader, grâce à une meilleure différence de buts, se déplaceront à Wolverhampton demain (19h15 GMT) pour disputer aussi leur 33ème journée en retard et compter le même nombre de matchs que Liverpool (36).

