C’est une tête bien placée sur un beau service de Luis Diaz à la 65’ qui permet à Liverpool de passer devant (2-1). Sadio Mané est encore décisif dans les matchs importants de Liverpool qui tient tête actuellement à Aston Villa, à domicile. Les deux équipes disputent un match retard de la 33e journée en Premier League.

Le beau but de Sadio Mané qui en compte 15 désormais en Premier League donne l’avantage ainsi aux Reds qui avaient réussi à égaliser avant la pause. L’équipe dirigée par la légende des Reds Steven Gerrard a mis la pression très tôt avec un but marqué à la 3’ par Douglas Luiz. Liverpool répondra à la 6e avec Joël Matip.

Depuis rien, jusqu’au but de Mané qui pourrait offrir une victoire précieuse à Liverpool pour la course au titre en Angleterre. Les Reds sont à égalité de points (86) avec les Citizens qui joueront aussi un match retard contre les Wolves demain.

WHAT A GOAL

Sadio Mane give Liverpool the lead against Aston Villa

What a pass from Luis Diaz#AVLLIVpic.twitter.com/Qcsy4Gn35n

