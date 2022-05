PUBLICITÉ

Kalidou Koulibaly sera certainement l’une des vedettes du prochain mercato estival avec les intérêts qui se manifestent autour de lui. Après Barcelone, le capitaine des Lions figurerait sur la shortlist pour remplacer Rudiger à Chelsea.

Antonio Rüdiger sera sans doute un joueur du Real Madrid la saison prochaine et c’est sûr que les Blues devront combler son départ avec le rôle qu’il jouait dans l’effectif de Thomas Tuchel. Et pour ce faire, le nom de Kalidou Koulibaly est cité parmi les potentiels remplaçants du défenseur allemand dans la charnière centrale du club londonien.

PUBLICITÉ

Pour rappel, à l’image de Barcelone et du PSG, Chelsea courtise Koulibaly depuis maintenant des saisons, mais n’a jamais réussi à convaincre le joueur du Napoli à rejoindre son équipe. Tuchel et sa direction réussiront-ils à signer KK ? Ce qui est certain est qu’ils ne seront pas épargnés par la concurrence du Barça et du PSG.

wiwsport.com