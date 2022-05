PUBLICITÉ

Le Real Betis s’est imposé ce mardi soir sur la pelouse de Valence (3-0). Une brillante et précieuse victoire pour les partenaires de Youssouf Sabaly dans la course à la Ligue des Champions.

Après deux défaites et deux matchs nuls lors de ses quatre derniers matchs de Championnat, le Real Betis se réveille et retrouve parfaitement des couleurs dans la course à une qualification pour la Ligue des Champions. Le club andalou est signé une belle victoire sur la pelouse de Valence, mardi, en ouverture de la 36e journée de LaLiga.

PUBLICITÉ

Dans une rencontre durant laquelle le Real Betis a longtemps souffert, Willian José a fait la différence et trouvé la faille (0-1, 57e). Un but qui ne m’était nullement pas à l’abri les hommes de Manuel Pellegrini. Valence insistait constamment de revenir à la marque, mais le Club Ché butait sur une défense très hermétique emmenée par Marc Bartra.

Sabaly et Canales enfoncent le clou

Il était déjà énormissime le week-end dernier contre le FC Barcelone malgré la défaite une défaite (0-1) au Stade Benito Villamarin. Le latéral droit international sénégalais a une nouvelle fois montré qu’il était dans une excellente forme. Aligné d’entrée pour la quatrième fois d’affilée, Youssouf Sabaly est resté solide et infranchissable en défense.

Mais surtout grâce à son apport offensif que le Real Betis a survolé Valence dans les toutes dernières minutes. Sur une action collective de grande classe, le Sénégalais est trouvé au côté droit et enchaîne avec petite passe. Son offrande est contrée par Juanmi mais la balle fille vers Sergi Canales qui n’a que fusillait Giorgi Mamardashvili pour le 0-2 (87e).

Quelques instants après, le Betis trouvait à nouveau le chemin des filets sur une réalisation de Borja Igliesas (0-3, 90e). Et les Andalous s’imposent. Résultat, Youssouf Sabaly et ses coéquipiers confortent la cinquième place du classement et reviennent provisoirement à trois unités de l’Atlético Madrid, classé 4e. La Ligue des Champions est toujours possible …

wiwsport.com