Le capitaine de Liverpool s’est montré élogieux envers Sadio Mané, auteur du but décisif contre Aston Villa, mardi.

Tenu en échec par Tottenham lors de son dernier match, Liverpool a encore failli lâché de très précieux points dans la course pour le titre de champion d’Angleterre, qu’il dispute avec Manchester City. Mais, longtemps bousculés par Aston Villa, mardi soir, en match en retard de la 33e journée, de Premier League, les Reds ont fini par l’emporter au Villa Park (2-1).

La délivrance est venue de Sadio Mané. L’attaquant sénégalais, qui se trouve depuis plusieurs mois dans une excellente forme, a marqué de la tête à la 65e minute son 15e but de la saison en Championnat, le 22e toutes compétitions confondues. A la fin de la rencontre, le capitaine de Liverpool a été dithyrambique avec le Champion d’Afrique et ses prestations.

« Ses performances sont toujours incroyables. C’est toute la gymnastique qu’il fait qui lui génère cette puissance dans cette tête (sur le but) ! Cela nous a valu les trois points. Le travail qu’il fait pour l’équipe sans ballon, il défend jusqu’à la fin, et il a cette qualité dans et en dehors de la surface. C’était une finition incroyable », a déclaré Jordan Henderson au micro de Sky Sports.

