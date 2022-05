PUBLICITÉ

Les deux terrains annexes du stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio seront bientôt livrés. Les travaux sur le site qui se trouve en face du Dakar Arena sont en phase de finition.

En charge de la gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, la société SOGIP a fait part de l’état d’avancement du chantier. Il est en phase de finition fait-elle savoir. Une bonne nouvelle pour les sélections nationales de football et l’athlétisme sénégalais. Les travaux seront sûrement terminés avant le début des éliminatoires de la CAN 2023. Le Sénégal accueille le Bénin pour la première journée le 4 juin prochain.

Rappelons qu’il s’agit de deux terrains annexes dont l’un dispose d’une pelouse synthétique et l’autre d’une pelouse hybride. La piste d’athlétisme de 8 couloirs a aussi une tribune de 2000 places. L’infrastructure sportive dispose aussi de locaux techniques et administratifs.

Après la livraison du stade Abdoulaye WADE, les annexes sont en phase de finition. Le stade annexe répondant aux normes IAAF comporte les installations suivantes : pic.twitter.com/8qjxZCUCnH — Sogip SA (@sa_sogip) May 7, 2022

