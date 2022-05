PUBLICITÉ

Alors que Watford est officiellement relégué en deuxième division anglaise, Ismaila Sarr pourrait rester en Premier League si les négociations avec Newcastle United sont concluantes.

Des prétendants en Premier League, il en a jamais manqué pour Ismaila Sarr. Encore une fois, un club en première division courtise l’attaquant qui a marqué 5 buts, 2 passes décisives en 22 matchs disputés.

Dans une saison marquée par une blessure qui l’a longtemps écarté des pelouses, l’ailier droit qui est apprécié par ses coéquipiers en club comme en sélection a tiré son épingle du jeu. En 2022, il a aidé les Lions au bon moment pour remporter la coupe d’Afrique mais n’ayant pu faire assez pour maintenir Watford en Premier League. Ses bonnes prestations font de lui un joueur à garder en Premier League. Les prétendants le savent, Watford aussi, qui pourrait à un moment faire baisser sa masse salariale.

Ainsi, l’intérêt de Newcastle sur la piste Ismaila Sarr de Watford s’est intensifié ces derniers jours rapporte ce site anglais. D’ailleurs le club a envoyé plusieurs éclaireurs au Vicarage Road rapporte notre source. Le joueur de 24 ans rémunéré à 65 000 £ par semaine est sur les petits papiers des Magpies qui souhaitent l’intégrer dans leurs recrues pour le mercato estival informe ce site anglais.

Lié à Watford jusqu’en 2024, Ismaila Sarr aura certainement l’embarras du choix dans les jours à venir. D’ailleurs, un ancien attaquant d’Arsenal et d’Everton a alerté que Sarr est une bonne opération à boucler rapidement pour Newcastle.

« C’est un joueur brillant », a déclaré Kevin Campbell à Football Insider . « Dangereux, rapide, fort, peut jouer à plusieurs postes sur les trois premiers – il coche beaucoup de cases. Ce serait une très bonne affaire s’ils pouvaient intervenir et le voler. Il est l’un des joueurs susceptibles d’être les plus convoités par les autres équipes, donc Newcastle ferait mieux d’agir rapidement et d’y entrer ».

