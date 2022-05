PUBLICITÉ

Le jeune joueur de Sheffield United, Iliman Ndiaye, affiche de grandes ambitions pour la suite de sa carrière de footballeur.

Prochaine destination, les étoiles ? Quand il est question du futur voire du présent de l’Equipe Nationale du Sénégal, le nom d’Iliman Ndiaye s’invite invariablement dans la discussion depuis plusieurs mois. Le jeune milieu offensif ou attaquant, qui fait partie des sensations de la saison à Sheffield United, est l’un des nombreux talents montant du football.

« Je faisais des entraînements de fou. Les gens m’appeler Maradona, Messi, révèle Iliman Ndiaye lors d’un entretien avec Oh My Goal. Dans 10 ans, je me vois parmi les meilleurs joueurs du monde et dans l’un des meilleurs clubs du monde. J’espère avoir fait une carrière de fou. »

Gagner la Coupe du Monde avec le Sénégal

Nouveau chouchou de nombreux supporters sénégalais qui ne cessent de réclamer sa présence en Equipe Nationale malgré que le natif de Rouen soit à sa première saison en professionnel. Mais une campagne 2021-2022 durant laquelle il a marqué sept buts et délivré deux passes décisives, en jouant à la fois milieu offensif et avant-centre.

Depuis longtemps, celui qui a effectué un bref passage à l’Académie Dakar Sacré-Cœur ne cesse de clamer son amour pour son pays d’origine. Le jeune joueur de 22 ans évoque ses rêves d’enfant qui sont surtout de soulever la Coupe du Monde. Mais tout, dans l’éventualité de porter les couleurs de l’Equipe Nationale du Sénégal bien évidemment.

« Tu peux te dire, ouais, je vais battre son record, mais, moi, mon objectif, c’est la Coupe du Monde avec le Sénégal. Puis, individuellement, le Ballon d’Or. Mais mon plus grand objectif, depuis que je suis tout petit, je me dis : « Je vais gagner la Coupe du Monde avec le Sénégal ». J’ai toujours aimé le Sénégal. Tous les fans, tout le peuple est derrière moi ! »

