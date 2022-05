La 3ème journée de la première division anglaise nous offre cet après-midi une belle affiche Crystal Palace vs Watford au Selhurst Park. Une rencontre qui oppose deux internationaux sénégalais, Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace) et Ismaila Sarr (Watford).

Victorieux lors de la précédente journée sur la pelouse de Southampton, Crystal Palace veut enchaîner avec un deuxième succès aujourd’hui pour se hisser dans la première moitié du tableau. Pour se défaire à domicile de Watford, le coach des Eagles Patrick Vieira s’est passé de Cheikhou Kouyaté dans son onze de départ. La 3ème fois de suite que l’international sénégalais démarre sur le banc, lui qui a été titulaire à 22 reprises cette saison.

Quant à l’adversaire des Eagles, Watford, le club d’Ismaila Sarr est sur une très mauvaise série de 5 matchs sans le moindre point engrangé. Les Hornets, promus cette saison, voient leur séjour dans l’élite toucher à sa fin à quelques journes de la fin du championnat. Watford est en effet actuel 19ème (22 points) de la Premier League avec 12 points de moins sur Leeds le premier non relégable, soit le nombre maximal de points qu’ils peuvent compter d’ici la fin de saison. Pour retarder l’officialisation de la descente en Championship, Roy Hodgson a renouveller sa confiance à l’international sénégalais Ismaila Sarr qui a inscrit 5 buts et offert 2 passes décisives cette saison.

